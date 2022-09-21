بالفيديو.. بن طالب:”سعيد بعودتي وأطمح لضمان مكانتي مع الخضر”

عبر العائد إلى بيت المنتخب الوطني الجزائري، نبيل بن طالب، عن سعادته مؤكدا سعيه لإقناع الناخب الوطني جمال بلماضي.

متوسط ميدان فريق “أنجي” الفرنسي قال في حوار مع الموقع الرسمي للفاف نُشر اليوم الأربعاء.

“كانت هناك بعض الاتصالات بيني وبين الناخب الوطني، بكل صراحة كنت في كل مرة أنتظر القائمة وهذه المرة كانت المُفاجأة سارة باستدعائي مجددا”.

“لقد قضيت 3 سنوات ونصف بعيدا عن الخضر، مررت بظروف صعبة مع فريقي السابق قبل أن أعود إلى الواجهة واستدعائي للخضر هو ثمرة العمل الذي قمت به مؤخرا”.

كما أضاف:”الأجواء رائعة داخل التربص، هناك رغبة لإعادة بناء المنتخب الوطني، المجموعة تطورت، نطمح لتحقيق الأفضل ولدينا الامكانيات لذلك”.

قبل أن يختم:”أنا هنا من أجل اقناع الناخب الوطني جمال بلماضي وتقديم الأفضل في التدريبات والمباريات لضمان مكانتي”.