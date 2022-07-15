بالفيديو.. بن طالب هداف في ودية أنجي ضد شولي

برز الدولي الجزائري نبيل بن طالب، في التحضيرات الصيفية لناديه أنجي، وبالتحديد في المباراة التحضيرية الأخيرة التي جمعتهم بنادي شولي.

وشارك بن طالب، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه أنجي، في هذه المواتجهة الودية التحضيرية التي دمعتهم بنادي شولي.

كما نجح الدولي الجزائري، في الدقيقة الـ42، من تسجيل هدف التعادل لصالح ناديه أنجي بتسديدة قوية.

ويسعى بن طال لاستعادة كامل امكانياته هذا الصيف، للعودة بقوة مع انطلاق الموسم الجديد رفقة ناديه أنجي.