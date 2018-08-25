بالفيديو..بن طالب هداف وينهزم أمام فولفسبورغ

تمكن اللاعب الجزائري لفريق شالك 04 نبيل بن طالب من إفتتاح عداده التهديفي هذا الموسم في الدوري الألماني بتسجيله الهدف الوحيد لفريقه في مرمى فولفسبورغ لحساب الجولة الأولى من البوندسليغا.

وتقدم فريق فولفسوبرغ في النتيجة بهدف جون بروكس في الدقيقة 33، ليحتسب الحكم باتريك إيتريش ركلة جزاء لفريق شالك 04 في الدقيقة الـ 85 نفدها الدولي الجزائري نبيل بن طالب بنجاح، قبل أن يضيف اللاعب جينسزك الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 90+4.

وشارك بن طالب إحتياطيا لزميله سيردار في الدقيقة الـ83، ليترجم أول فرصة له في المباراة لهدف عن طريق ركلة جزاء.