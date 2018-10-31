بالفيديو.. بن طالب هدّاف ويؤهّل شالك في كأس ألمانيا

قاد الدولي الجزائري نبيل بن طالب، ناديه شالك الألماني للتأهل للدور الـ16 من كأس ألمانيا بعد إجتيازه نادي كولن.

وأنقذ بن طالب شالك بعد دخوله بديلا في الد72 من عمر اللقاء، ليستفيد من ضربة جزاء في الد88 عدّل من خلالها النتيجة.

ليتجه الفريقان بعدها لضربات الترجيح، والتي إبتسمت في الآخر للنادي الأزرق بنتيجة 3-4، كما ضيع بن طالب الضربة الثالثة.

يذكر أن مدرب شالك عمد لإبقاء الجزائري في دكة الإحتياط في المباريات الأخيرة، نتيجة تراجع مستواه.