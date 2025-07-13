بالفيديو.. بن طالب يتألق بتسجيل ثنائية مع ليل ضد أميان

تألق الدولي الجزائري نبيل بن طالب، في المباراة التحضيرية التي خاضها مع ناديه ليل الفرنسي، ضد أميان، ضِمن استعدادهم للموسم الكروي الجديد.

وشاركَ بن طالب، أساسياً ضِمن تشكيلة ناديه ليل، في المباراة التحضيرية التي جمعتهم بفريق أميان، والتي انتهت لصالح ليل بخماسية نظيفة.

وتمكن الدولي الجزائري، من تسجيل ثنائية رائعة خلال هذه المباراة، حيث جاء هدفه الأول في الدقيقة الـ25، قبل أن يهُز الشباك مجددا في الدقيقة الـ55، عن طريق مخالفة مباشرة.

ويسعى نبيل بن طالب، استغلال فترة التحضيرات الصيفية الجارية، لكسب ثقة مدربه، من أجل ضمان تواجده في التشكيلة الأساسية لناديه ليل في الموسم الكروي الجديد.