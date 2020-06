بالفيديو.. بن طالب يسجل هدفا عالميا ويؤكد جاهزيته للعودة إلى المنافسة

وشارك نبيل بن طالب، في مباراة تطبيقية رفقة كل زملائه في النادي (11 لاعبا في كل فريق)، دامت لـ90 دقيقة.

وشهدت هذه المباراة تألق الدولي الجزائري، أين تمكن من تسجيل هدف جميل، عن طريق تسديدة صاروخية، عدل من خلالها النتيجة لصالح زملائه في هذه المباراة.

وعقب هذه المباراة التطبيقية، عبر بن طالب، عن سعادته بالعودة للتدريبات، وخوض مثل هذه المواجهات، مؤكدا جاهزيته وتحمسه للعودة للمنافسة الرسمية من جديد.

يذكر أن نبيل بن طالب، يلعب على شكل إعارة في صفوف نادي نيوكاسل يونايتد، ولازال مرتبطا بعقد مع ناديه شالك الألماني.

We grabbed a quick word with Nabil Bentaleb after his stunning goal in today's behind-closed-doors training match at St. James' Park.

Watch the full interview on NUFC TV now:

— Newcastle United FC June 6, 2020