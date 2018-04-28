بالفيديو.. بن طالب يفقد أعصابه ويُطرد!!

تعرض الدولي الجزائري، نبيل بن طالب للطرد المُباشر ظهيرة اليوم السبت، خلال المُباراة التي جمعت بين ناديه “شالك04” ونظيره “بروسيا مونشنغلاباخ”.

وفقد متوسط الميدان أعصابه في الدقيقة الـ12 من المرحلة الأولى، و”ضرب” منافسه على الرأس، في لقطة ساذجة دفع ثمنها غاليا.

ولم يتردد حكم المُواجهة في إشهار البطاقة الحمراء بصفة مُباشرة في وجه خريج مدرسة “توتنهام”، والذي ترك زملاءه منقوصين عدديا.

يذكر بأن هذا الطُرد يعتبر هو الأول لنجم المنتخب الوطني منذ بداية مشوراه الإحترافي، مابين “البريمير ليغ” الإنجليزية و”البوندسليغا” الألمانية.