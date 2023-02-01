بالفيديو.. بن طالب يُقدم تمريرة حاسمة جميلة في الدوري الفرنسي

تألق أمسية اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، مع فريقه آنجي في مواجهة أجاكسيو.

حيث قدم، متوسط ميدان الخضر تمريرة حاسمة رائعة في المواجهة الجارية حاليا والتي تندرج لحساب الجولة الـ21.

وجاءت تمريرة قائد فريق آنجي عند حلول الدقيقة الـ13 لزميله عبد الله ديبو سيما الذي سجل الهدف الأول.

وتعرف ذات المباراة مُشاركة النجم الدولي الجزائري الآخر يوسف بلايلي أساسيا من جانب آجاكسيو.