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الرياضة

بالفيديو.. بن طالب يُوقع هدفا رائعا في مرمى نيس

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. بن طالب يُوقع هدفا رائعا في مرمى نيس
بن طالب يتألق
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وقع أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، هدفا رائعا في منافسة الدوري الفرنسي.

حيث جاء هدف لاعب فريق أنجي في مرمى المُضيف نيس بتسديدة قوية من خارج منطقة العمليات.

وبهذا يكون قائد أنجي قد احتفل بطريقته الخاصة بعودته للمُنتخب الوطني الجزائري بعد 4 سنوات من الغياب.

رابط دائم : https://nhar.tv/6uv0r
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