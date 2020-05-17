بالفيديو.. “بن عطية” يدافع عن محرز ويستغرب إساءة المغاربة !!

دافع القائد السابق للمنتخب المغربي “المهدي بن عطية” عن النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الانجليزي “رياض محرز” الذي تعرض للإساءة من بعض الأبواق المغربية بعد تصريحاته الآخيرة.

المدافع المحوري لفريق الدحيل القطري قال في بث مباشر على “أنستغرام”:”الجزائريون لا يناصروننا والمغاربة آيضا لايناصرون الجزائر.. هنا أتحدث فقط عن الأحياء الباريسية أين ترعرعنا أنا ورياض محرز”.

“محرز لم يقل أي شيئ يضر المغاربة ونيته لم تكن سيئة.. هو لم يقصد بحديثه الشعب المغربي وإنما كان يتحدث عن الحساسية الرياضية الموجودة بين الجالتين في باريس”.

وختم بن عطية:”يجب أن نتوقف عن محاولة التفرقة بين الشعبين الجزائري والمغربي وحتى رياض محرز والدته مغربية”.

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