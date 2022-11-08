بالفيديو.. بن عيادة يقوم بالتفاتة طيبة تجاه شاب من ذوي الإحتياجات الخاصة

قام اللاعب الدولي الجزائري بنادي الوداد الرياضي المغربي، حسين بن عيادة، بلفتة طيبة اتجاه شاب من ذوي الإحتياجات الخاصة.

حيث وبعد نهاية لقاء فريقه الوداد ضد الإتحاد التيطواني بالتعادل السلبي، قام لاعب الخضر بن عيادة بإهداء قميصه لشاب من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وبهذه الخرجة الطيبة للاعب بن عيادة، نال على إثرها إشادة الحضور بالملعب، كما أثنى رواد مواقع التواصل الإجتماعي على إحترافية و الخُلق الجيد الذي يمتلكه اللاعب.