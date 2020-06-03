بالفيديو.. بن عيادة ينفي توقيعه أو تفاوضه مع أي فريق

نفى مدافع فريق شباب قسنطينة، حسين بن عيادة، كل الشائعات التي ربطته بالعديد من الأندية العربية، مؤكدا عدم تفاوضه أو توقيعه لأي نادي.

ونشر حسين بن عيادة، مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي على “فايس بوك” قال فيه: “أريد الرد عن بعض وسائل الإعلام التي تتحدث باسمي، وعن مستقبلي، وربطتني بالعديد من الأندية”.

وأضاف مدافع السياسي: “أرد بالصوت والصورة، ليعلم الجميع، أنه إلى حد الآن، أنا لم أوقع لأي فريق، ولم أتفاوض مع أي ناد”.

يذكر أن حسين بن عيادة، تم ربط اسمه مؤخرا، بالعديد من الأندية العربية، على غرار الترجي التونسي، الزمالك المصري والأهلي السعودي.