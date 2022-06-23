بالفيديو.. بن عيادة يُسجل ويُطرد بسبب لقطة غير أخلاقية !

صنع اللاعب الدولي الجزائري، حسين بن عيادة، الحدث خلال كلاسيكو الكرة التونسية بين فريقه النجم الساحلي والترجي الرياضي.

والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة لحساب الجولة 9 من دورة “البلاي أوف” للرابطة التونسية المُحترفة.

ونجح، بن عيادة، في إدراك التعادل للنجم الساحلي بالدقيقة 75، عن طريق ركلة جزاء.

قبل أن يتلقى اللاعب نفسه بطاقة حمراء من حكم اللقاء، بسبب قيامه بإشارة غير أخلاقية خلال احتفاله بتسجيل الهدف.