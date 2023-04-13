بالفيديو.. بن عياد يسجل هدف عالمي في نصف نهائي كأس تونس
بقلم كريم تيغرمت
بصم الدولي الجزائري رياض بن عياد، اليوم الخميس، على هدف عالمي، مع ناديه الترجي، في مرمى فريق الملعب التونسي.
وشارك بن عياد، كعادته، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه الرتجي، في هذه المباراة التي تدخل ضمن نصف نهائي كأس تونس.
كما برز الدولي الجزائري في الدقيقة الـ18 من عمر البماراة، حيث تمكن من تسجيل هدف جميل عن طريق مخالفة مباشرة.
وأنهى رياض بن عياد، وناديه الترجي التونسي، الشوط الاول من هذه المباراة لصالحهم بنتيجة (3-2) على حساب فريق الملعب التونسي
Riad Benayad marque le second but de la rencontre (2-1) pour l’EST sur un beau coup-franc ! #Coupe
— ETTACHKILA (@EttachkilaTN) April 13, 2023
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