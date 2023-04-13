بالفيديو.. بن عياد يسجل هدف عالمي في نصف نهائي كأس تونس

بصم الدولي الجزائري رياض بن عياد، اليوم الخميس، على هدف عالمي، مع ناديه الترجي، في مرمى فريق الملعب التونسي.

وشارك بن عياد، كعادته، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه الرتجي، في هذه المباراة التي تدخل ضمن نصف نهائي كأس تونس.

كما برز الدولي الجزائري في الدقيقة الـ18 من عمر البماراة، حيث تمكن من تسجيل هدف جميل عن طريق مخالفة مباشرة.

وأنهى رياض بن عياد، وناديه الترجي التونسي، الشوط الاول من هذه المباراة لصالحهم بنتيجة (3-2) على حساب فريق الملعب التونسي