بالفيديو..بن غيث يمرر وبدران يمنح التعادل للترجي في الوقت القاتل

تمكن الترجي الرياضي التونسي بالعودة من لبنان بنتيجة إيجابية بعد إحرازه لتعادل ثمين في الوقت الضائع من عمر اللقاء أمام النجمة.

وجاء هدف التعادل في الدقيقة 91 من عمر المباراة ببصمة جزائرية، بعد تمريرة ممتازة من قبل عبد الرؤوف بن غيث إستغلها عبد القادر بدران ليسجل الهدف “القاتل”

وستلعب مباراة الإياب بين الفريقين على أرضية رادس بتونس يوم 2 أكتوبر القادم.