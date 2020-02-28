بالفيديو.. “بن غيث” يُسجل للمرة الثانية في مرمى “الزمالك”

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. “بن غيث” يُسجل للمرة الثانية في مرمى “الزمالك” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

منح النجم الدولي الجزائري “عبد الرؤوف بن غيث” التقدم لفريقه الترجي الرياضي التونسي في مواجهة الزمالك المصري.

“بن غيث” سجل هدف التقدم للمكشخة في الدقيقة 27 قبل أن يُعدل “أوناجم” للزمالك في الدقيقة 31.

المواجهة الجارية حاليا بملعب القاهرة الدولي تدخل لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا.

ويُعتبر هذا الهدف الثاني لبن غيث في مرمى الزمالك بعد ذلك الذي وقعه منذ أسبوعين في نهائي كأس السوبر الإفريقي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=781473

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com