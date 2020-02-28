بالفيديو.. “بن غيث” يُسجل للمرة الثانية في مرمى “الزمالك”

منح النجم الدولي الجزائري “عبد الرؤوف بن غيث” التقدم لفريقه الترجي الرياضي التونسي في مواجهة الزمالك المصري.

“بن غيث” سجل هدف التقدم للمكشخة في الدقيقة 27 قبل أن يُعدل “أوناجم” للزمالك في الدقيقة 31.

المواجهة الجارية حاليا بملعب القاهرة الدولي تدخل لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا.

ويُعتبر هذا الهدف الثاني لبن غيث في مرمى الزمالك بعد ذلك الذي وقعه منذ أسبوعين في نهائي كأس السوبر الإفريقي.