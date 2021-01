بالفيديو.. بن غيث يُسجل مع الترجي ومزيان ممرر حاسم

متوسط الميدان الجزائري افتتح التسجيل للمكشخة ضد فريق الأولمبي الباجي عند الدقيقة ال9.

هدف لاعب إتحاد العاصمة السابق جاء بعد تمريرة حاسمة من مواطنه عبد الرحمان مزيان.

المواجهة التي جرت لحساب الجولة ال10 من الدوري التونسي انتهت بفوز الترجي برباعية لهدف.

🇩🇿⚽️ 100% Algerian goal for Esperance de Tunis: Abderrahmane Meziane with the assist, Raouf Benguit with the goal #TeamDZ 💪 pic.twitter.com/WYIIzpDc5k

— DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) January 26, 2021