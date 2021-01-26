بالفيديو.. بن غيث يُسجل مع الترجي ومزيان ممرر حاسم

الرياضة
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بالفيديو.. بن غيث يُسجل مع الترجي ومزيان ممرر حاسم صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

سجل اللاعب الدولي الجزائري عبد الرؤوف بن غيث هدفا جميلا مع فريقه الترجي الرياضي التونسي أمسية اليوم الثلاثاء.

متوسط الميدان الجزائري افتتح التسجيل للمكشخة ضد فريق الأولمبي الباجي عند الدقيقة ال9.

هدف لاعب إتحاد العاصمة السابق جاء بعد تمريرة حاسمة من مواطنه عبد الرحمان مزيان.

المواجهة التي جرت لحساب الجولة ال10 من الدوري التونسي انتهت بفوز الترجي برباعية لهدف.


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