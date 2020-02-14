بالفيديو.. “بن غيث” يُسجل والترجي يُضيع السوبر الإفريقي

وقع أمسية اليوم الجمعة اللاعب الدولي الجزائري “عبد الرؤوف بن غيث” الهدف الوحيد لفريقه الترجي الرياضي التونسي في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

لاعب إتحاد العاصمة السابق سجل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 54 من المواجهة التي انتهت بفوز الزمالك المصري بثلاثية لهدف وحيد.

المواجهة التي جرت بملعب ثاني بن جسم معقل الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة شهدث مشاركة الثلاثي الجزائري “بن غيث”، “بلال بن ساحة” و”إلياس شتي” في التشكيلة الأساسية.

“بن غيث” بهدفه اليوم أصبح ثالث لاعب جزائري يُسجل في نهائي السوبر الإفريقي بعد عبد المالك زياية رفقة وفاق سطيف سنة 2015 ويوسف بلايلي سنة 2019 رفقة الترجي.