بالفيديو: بن فليس رفقة المطرب المناعي في واد سوف

وصل المترشح علي بن فليس، إلى ولاية الوادي، من أجل تنظيم تجمع شعبي في اطار اليوم الثالث من الحملة الانتخابية.
والتقى بن فليس، بالمطرب عبد الله المناعي، في دار الثقافة بواد سوف.
وأطرب المناعي الحضور، بموال من التراث الجزائري.
المغني السوفي عبد الله المناعي يلقي موال عن الجزائر في حضور بن فليس
#الجزائر_تنتخب 🇩🇿المغني السوفي عبد الله المناعي يلقي موال عن الجزائر في حضور #بن_فليس
Publiée par النهار الجديد sur Mardi 19 novembre 2019
📌#الوادي | #الجزائر_تنتخب🇩🇿 #بن_فليس للفنان عبد الله المناعي: أنا راني في داري
📌#الوادي | #الجزائر_تنتخب🇩🇿#بن_فليس للفنان عبد الله المناعي: أنا راني في داري
Publiée par النهار الجديد sur Mardi 19 novembre 2019
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