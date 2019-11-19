بالفيديو: بن فليس رفقة المطرب المناعي في واد سوف

وصل المترشح علي بن فليس، إلى ولاية الوادي، من أجل تنظيم تجمع شعبي في اطار اليوم الثالث من الحملة الانتخابية.

والتقى بن فليس، بالمطرب عبد الله المناعي، في دار الثقافة بواد سوف.

وأطرب المناعي الحضور، بموال من التراث الجزائري.