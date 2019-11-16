بالفيديو .. بن فليس يوضح حول منع المسيرات سنة 2001

أوضح المترشح الحر للرئاسيات خلفيات منع المسيرات بالعاصمة سنة 2001، ونشر بن فليس فيديو على صفحته الرسمية في فايسبوك، حول هذه الحادثة.

وقال بن فليس انه في تلك السنة لما كان وزيرا أولا، لم يقنعه ما قدمه والي العاصمة و مسؤوليين الامنيين للولاية، فسمح بالمظاهرة.

لكن الامور ذهبت الى ملا لا يحمد عقباه بعد تدخل عناصر مخربة في المظاهرة التي شهدتها العاصمة.

وبعدها اصدرت الحكومة بقياته بيانا يمنع المسيرات في العاصمة، وقال ان من ينسب إليه منع التظاهر في العاصمة مخطئ ، لانه كما قال منع المسيرات في تلك الفترة لكن بعد رحيله لم يرفع هذا المنع.

وقال بن فليس ان حياته كلها دفاعا عن الحريات، فهو من رفض سجن مواطنيين جزائريين في مراكز أمنية غير خاضعة للقضاء.

https://www.facebook.com/OfficialAliBenflis/videos/1283083015196875/