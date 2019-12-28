عاجل

بالفيديو.. بن قرينة في تأبينية فقيد الجزائر الفريق أحمد قايد صالح

الوطني
  • -
  • 0
بالفيديو.. بن قرينة في تأبينية فقيد الجزائر الفريق أحمد قايد صالح
بقلم مصطفى.ق

نشط عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، تأبينية فقيد الجزائر الفريق أحمد قايد صالح بولاية سطيف.

وترحم بن قرينة على روح الفقيد أحمد قايد صالح، مذكرا بمناقب الرجل، وقال ان التاريخ سيذكر إسم الفريق عند الجزائريين.

وقال ان الرجل لبى نداء الوطن خلال الفترة الاستعمارية كما لبى النداء بعد الاستقلال عربيا من خلال مشاركته في الحرب العربية الصهيونية دفاعا عن الحق العربي الاسلامي.

كما لبى النداء لحماية الجزائر ووديعة الشهداء حفاظا على الاستقلال والسيادة، فلما كانت الجيوش تسفك دماء مواطنيها أمر الفقيد بالحفاظ على أرواح الجزائريين.

تأبينية فقيد الجزائر الفريق أحمد قايد صالح بحضور رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة

Publiée par ‎عبد القادر بن قرينة Abdelkader Bengrina‎ sur Samedi 28 décembre 2019


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=747358

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com