بالفيديو.. بن قرينة في تأبينية فقيد الجزائر الفريق أحمد قايد صالح

نشط عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، تأبينية فقيد الجزائر الفريق أحمد قايد صالح بولاية سطيف.

وترحم بن قرينة على روح الفقيد أحمد قايد صالح، مذكرا بمناقب الرجل، وقال ان التاريخ سيذكر إسم الفريق عند الجزائريين.

وقال ان الرجل لبى نداء الوطن خلال الفترة الاستعمارية كما لبى النداء بعد الاستقلال عربيا من خلال مشاركته في الحرب العربية الصهيونية دفاعا عن الحق العربي الاسلامي.

كما لبى النداء لحماية الجزائر ووديعة الشهداء حفاظا على الاستقلال والسيادة، فلما كانت الجيوش تسفك دماء مواطنيها أمر الفقيد بالحفاظ على أرواح الجزائريين.