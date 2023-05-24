بالفيديو.. بن ناصر: “أشعر أن كل شيء قد تغير”

سجل الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، أمس الثلاثاء، عودته إلى معقل ناديه آسي ميلان، بعد خضوعه لعملية جراحية.

ونشرت إدارة الميلان، مقطع فيديو، لبن ناصر، خلال زيارته لزملائه اللاعبين، والذي تم تداوله بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما علّق الدولي الجزائري، عند عودته لمقر فريقه قائلا: “لم أكن هنا لعشرة أيام، ويبدو كل شيء مختلف”.

وحظي اسماعيل بن ناصر، باستقبال حار من زملائه اللاعبين، ومختلف أطقم الفريق، ومسؤوليه، أين أبدوا دعمهم لنجمهم الجزائري.