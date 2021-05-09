بالفيديو.. بن ناصر حاسم.. يقهر اليوفي ويُقرب ميلان من حُلم المُشاركة في دوري الأبطال

قاد النجم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر سهرة اليوم الأحد فريقه ميلان لقهر مُضيفه جوفنتوس والاقتراب من حُلم المُشاركة في دوري الأبطال الموسم المُقبل.

الروسونيري تغلب على اليوفي بثلاثية دون رد بملعب “أليانز ستاديوم” بتورينو لحساب الجولة ال35 من الدوري الإيطالي.

متوسط ميدان الخضر كان وراء الهدف الثاني عندما قدم تمريرة حاسمة لزميله أنتي ريبيتش صاحب الهدف في الدقيقة ال78.

بن ناصر ترك الميدان في الدقيقة ال82 لزميله دييغو دالوت بينما وصل الميلان الى النقطة ال72 في المركز الثاني مناصفة مع أتالانتا.