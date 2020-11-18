بالفيديو.. بن ناصر سفيرا لمشروع “سيد” الخيري

أختير الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب آسي ميلان الإيطالي، كسفير لمشروع “سيد” الخيري.

وعبّر اسماعيل بن ناصر، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص على “تيوتر”، عن سعادته وفخره بالانضمام لهذا المشروع الخيري.

وقال نجم الخضر، في هذا الخصوص: “فخور بأن أكون سفيرًا، وأن أكون جزءًا من المشروع الإنساني “سيد””.

وأضاف إسماعيل بن ناصر: “تتحد الأيدي لمساعدة الفئات الأكثر حرمانًا، من خلال دعم المشاريع المتعلقة بالصحة، التعليم، البيئة والرياضة”.