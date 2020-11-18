بالفيديو.. بن ناصر سفيرا لمشروع “سيد” الخيري

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. بن ناصر سفيرا لمشروع “سيد” الخيري
بقلم كريم تيغرمت

أختير الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب آسي ميلان الإيطالي، كسفير لمشروع “سيد” الخيري.

وعبّر اسماعيل بن ناصر، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص على “تيوتر”، عن سعادته وفخره بالانضمام لهذا المشروع الخيري.

وقال نجم الخضر، في هذا الخصوص: “فخور بأن أكون سفيرًا، وأن أكون جزءًا من المشروع الإنساني “سيد””.

وأضاف إسماعيل بن ناصر: “تتحد الأيدي لمساعدة الفئات الأكثر حرمانًا، من خلال دعم المشاريع المتعلقة بالصحة، التعليم، البيئة والرياضة”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=922516

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com