بالفيديو.. بن ناصر: “فورزا ميلان”

في انتظار الإعلان الرسمي من طرف نادي “ميلان” الإيطالي حول انضمام النجم الجزائري “اسماعيل بن ناصر”، ابدى هذا الأخير سعادته ووجه رسالة لجماهير “الروسونيري”.

ففي سؤال وجهه له “مراسل قناة سكاي سبورتس” لحظة وصوله لـ “كازا ميلان” صرح بن ناصر قائلا:

“نعم أنا سعيد.. فورزا ميلان”.

هذه التصريحات تؤكد ان النجم الجزائري وقع على عقده مع “الروسونيري” في انتظار اندماجه في التدريبات، حيث سيعود للفريق يوم 10 أوت المقبل.