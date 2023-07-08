بالفيديو.. بن ناصر مرشح لنيل جائزة الموسم في آسي ميلان
بقلم كريم تيغرمت
رشحت إدارة نادي آسي ميلان الإيطالي، نجمها الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، للتويج بجائزة فردية جديدة، خاصة بالموسم المنقضي.
وكشفت إدارة ميلان، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، عن ترشيح بن ناصر، لجائزة أفضل تمريرة حاسمة لموسم 2022-2023.
كما ينافس الدولي الجزائري على التتويج بهذه الجائزة، زميله في الفريق، النجم البرتغالي رفائيل ليو.
🗳 @emirates best assist of the season: the final 🗳
Which will take the W? 🔥🥇@IsmaelBennacer‘s cutting cross or @RafaeLeao7‘s relentless run?#SempreMilan pic.twitter.com/8dWLyMA1eJ
— AC Milan (@acmilan) July 8, 2023
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