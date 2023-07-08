بالفيديو.. بن ناصر مرشح لنيل جائزة الموسم في آسي ميلان

رشحت إدارة نادي آسي ميلان الإيطالي، نجمها الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، للتويج بجائزة فردية جديدة، خاصة بالموسم المنقضي.

وكشفت إدارة ميلان، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، عن ترشيح بن ناصر، لجائزة أفضل تمريرة حاسمة لموسم 2022-2023.

كما ينافس الدولي الجزائري على التتويج بهذه الجائزة، زميله في الفريق، النجم البرتغالي رفائيل ليو.