بالفيديو.. بن ناصر مشتاق للميادين وأجواء المنافسة 

عبر الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، عن اشتياقه للملاعب، وأجواء المنافسة، بعد فترة غياب طويلة، بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونشر إسماعيل بن ناصر، مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على “تويتر”، يضم أفضل لقطاته في الكالتشيو، بألوان ناديه آسي ميلان.

وأرفق نجم الخضر، هذا الفيديو، بتغريدة جاء فيها، “كرة القدم، الملاعب، الجماهير… اشتقت لكم”.

يذكر أن مسؤولي كرة القدم في ايطاليا، يفكرون بجدية في استئناف مباريات الدوري الإيطالي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.