بالفيديو.. بن ناصر ممررا حاسما ويقود ميلان للفوز أمام ساسولو
بقلم عزيز طالبي
ترك الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر،اليوم السبت، بصمته في مباراة ميلان أمام الضيف ساسولو التي تجري بملعب سان سيرو.
و شارك بن ناصر في الهدف الأول لفريق ميلان بتقديم تمريرة حاسمة لزميله في الفريق بوليسيتش التي وضعها في شباك ساسولو.
كما شارك “الدينامو” في الفوز الذي حققه ميلان أمام الفريق الضيف بالأداء و النتيجة، وهو الأمر الذي يؤكد الدور الكبير الذي لعبه الجزائري.
ميلان يعود إلى الانتصارات من جديد بالفوز على ساسولو بهدف نظيف سجله بوليسيتش
شاهد هدف المباراة الوحيد ⚽️📽️#الدوري_الإيطالي#ميلان_ساسولو pic.twitter.com/rb6GWfhVMx
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 30, 2023
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