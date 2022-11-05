بالفيديو.. بن ناصر ممرّرا حاسما في لقاء ميلان وسبيزيا
بقلم عزيز طالبي
شارك الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر في الهدف الاول الذي سجّله فريقه ميلان امام المنافس سبيزيا في الجولة 13 من الكالتشيو.
ومنح اسماعيل بن ناصر تمريرة حاسمة لزميله في الفريق تيو هيرنانديز الذي سجّل هدف التقدم في الدقيقة 20 من عمر الشوط الاول.
كما قدّم متوسط ميدان الخضر مستويات كبيرة رفقة الروسونيري بعدما اصبح ينال الثقة العمياء من قبل مدربه ستيفان بيولي.
✅ استلام
✅ إنهاء
ظهير بمواصفات هداف، ثيو هيرنانديز يضع ميلان في المقدمة أمام سبيزيا بطريقة رائعة #الدوري_الإيطالي
صناعة الهدف من الجزائري المميز إسماعيل بن ناصر 👏pic.twitter.com/jIqZqM4Vmw
— 90+ (@90PlusKora) November 5, 2022
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