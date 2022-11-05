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الرياضة

بالفيديو.. بن ناصر ممرّرا حاسما في لقاء ميلان وسبيزيا

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. بن ناصر ممرّرا حاسما في لقاء ميلان وسبيزيا
بن ناصر
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شارك الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر في الهدف الاول الذي سجّله فريقه ميلان امام المنافس سبيزيا في الجولة 13 من الكالتشيو.

ومنح اسماعيل بن ناصر تمريرة حاسمة لزميله في الفريق تيو هيرنانديز الذي سجّل هدف التقدم في الدقيقة 20 من عمر الشوط الاول.

كما قدّم متوسط ميدان الخضر مستويات كبيرة رفقة الروسونيري بعدما اصبح ينال الثقة العمياء من قبل مدربه ستيفان بيولي.

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