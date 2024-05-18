بالفيديو.. بن ناصر هدافا وينهزم رفقة ميلان أمام تورينو

سجل الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر هدفا شخصيا في مباراة فريقه ميلان و النادي المستضيف تورينو في منافسة “الكالتشيو” الإيطالي.

وبصم بن ناصر على هدفه في الدقيقة 55 من عمر المباراة عن طريق ضربة جزاء التي منحت له، بعدما كان فريقه منهزما بثلاثية مقابل صفر.

ورغم تقديم متوسط ميدان الخضر ورفقائه في النادي الإيطالي مباراة جيدة، إلا أن ذلك، لم يشفع بالمباراة التي انتهت بخسارة بثلاثة مقابل واحد.

https://x.com/GoalAR/status/1791935183433658493