بالفيديو.. بن ناصر هداف في ودية ميلان أمام بروسيستو

نجح الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر في معانقة الشباك، في المباراة الودية التحضيرية التي جمعت فريقه آسي ميلان، اليوم السبت، بنادي بروسيستو.

ودخل اسماعيل بن ناصر، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه ميلان، في هذه المواجهة الودية التحضيرية التي خاصها الفريق أمام بروسيستو، استعدادا للموسم الجديد.

وبرز الدولي الجزائري في الدقيقة الـ16 من عمر هذه المواجهة، أين تمكن من افتتاح باب التسجيل لصالح الميلان.

وانتهى الشوط الأول من هذه الودية التحضيرية، لصالح رفقاء إسماعيل بن ناصر بثلاثية نظيفة، لقرر مدرب الفريق تغيير التشكيلة كاملة في الشوط الثاني.