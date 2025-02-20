بالفيديو.. بن ناصر: “وجدنا مدافعاً جديداً للمنتخب الوطني”

استعرض الثنائي الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، وأمين غويري، أحد اللاعبين، لتدعيم صفوف المنتخب الوطني.

ونشرت إدارة نادي أولمبيك مارسيليا، اليوم الخميس، مقطع فيديو، لبن ناصر، وغويري، خلال جلسة تصوير مع أنصار “لوام”.

وخلال هذا الفيديو، قال بن ناصر: “مع أمين غويري، وجدنا ظهير أيمن جديد للمنتخب الوطني، إنه ديديتش”.

كما أضاف: “سيريكم ما هو قادر على القيام به هذا الموسم مع مارسيليا، وبعدها سيثبت ذلك مع المنتخب الجزائري”.

وجاء هذا الفيديو، من اسماعيل بن ناصر، وأمين غويري، في لقطة طريفة، مع زميلهم في الفريق، البوسني عمار ديديتش.

ولقي هذا الفيديو، لاسماعيل بن ناصر، وأمين غويري، تفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أنصار “لوام”، وجمهور المنتخب الجزائري.