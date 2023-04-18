بالفيديو.. بن ناصر ورفاقه في ميلان يتعرضون لمضايقات جماهير نابولي

واجه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر ورفاقه في ميلان عدّة مضايقات من قبل جمهور نابولي قبل موعد مباراة رابطة الأبطال.

وتنقل عدد كبير من جمهور نابولي إلى الفندق الذي يقيم به بن ناصر ورفقائه، لإزعاجهم، مردّدين هتافات “لا تنامون و سوف تلعبون متعبين”.

ويسعى الجمهور في المدينة التاريخية للأسطورة الكروية ديغو ارماندو مارادونا، لتشويش على متوسط ميدان الخضر ورفقائه والتأثير عليهم في مهمتهم. خلال مواجهة نابولي في الإياب.

وكان ميلان قد فاز على نابولي بهدف مقابل صفر بأقدام جزائرية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption