بالفيديو.. بن ناصر: “وكيل أعمالي نصحني بشراء ثياب جديدة”

إستغرب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، الضجة الكبيرة التي أحدثتها الثياب التي ظهر بها، عند وصوله إلى ميلان، لتوقيع عقده مع الروسونيري.

وصرح إسماعيل بن ناصر، للصحافة الإيطالية، بخصوص مظهره: “في العادة أرتدي ثياب عادية، وعندما ارتديت تلك الثياب، لم أدرك أنها ستصبح حديث الجميع”.

وأضاف الدولي الجزائري: “وكيل أعمالي قال لي الحمد لله أنك وصلت إلى ميلان، الآن بإمكانك شراء ثياب جديدة”.

يذكر أن إسماعيل بن ناصر (21 عاما)، انضم إلى نادي أسي ميلان الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قادما إليه من نادي إمبولي.