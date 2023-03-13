بالفيديو.. بن ناصر يبرز تواضعه مع معجبيه وعشاق الميلان

أبرز الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، نجم آسي ميلان الايطالي، في خرجة جديدة، مدى تواضعه مع معجبيه، وعشاق الرسونيري.

وظهر بن ناصر، في مقطع فيديو تم تداوله عبر ماقع التواصل الاجتماعي، وهو يلبي طلب أحد معجبيه من ذوي الاحتياجات الخاصة بأخذ صورة تذكارية معا.

كما أجاب الدولي الجزائري على أسئلة معجبيه، مؤكدا رغبته في البقاء ضمن تعداد الميلان أطول فترة ممكنة.

ولقي هذا الفيديو، لاسماعيل بن ناصر، تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال الاعجاب والتعليقات.