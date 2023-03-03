بالفيديو.. بن ناصر يبرز موهبة جديدة بعيدا عن كرة القدم

أظهر الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، نجم نادي آسي ميلان الايطالي، موهبة جديدة يتمتع بها، بعيدا عن كرة القدم.

وتداول موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو، لبن ناصر، وهو يمارس رياضة “البولينغ”، داخل احدى القاعات.

كما أظهر الدولي الجزائري، تمكنه الجيد، في هذه الرياضة، حيث نجح في تسديد رمية جد ناجحة.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، غاب عن المباريات الأخيرة لناديه آسي ميلان، بداعي الإصابة، ومن المرتقب عودته غذا بمناسبة مواجهة فيورنتينا.