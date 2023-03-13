بالفيديو.. بن ناصر يبصم على تمريرة حاسمة جديدة مع الميلان

تعادل الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، وناديه آسي ميلان، اليوم الإثنين، بهدف لمثله في مواجهة نادي ساليرنيتانا.

وشارك بن ناصر، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه آسي ميلان، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.

كما تألق الدولي الجزائري في الوقت البدل الضائع من الشوط الأول لهذه المباراة، أين منح تمريرة حاسمة لزميله جيرو، جاء على اثرها هدف السبق لميلان.

وتمكن الضيف نادي ساليرنيتانا، من تعديل النتيجة، في الدقيقة الـ61، ليسجل بذلك بن ناصر، ونادي آسي ميلان، تعادلا بطعم الهزيمة داخل الديار.