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الرياضة

بالفيديو.. بن ناصر يبصم على تمريرة سحرية في مباراة ميلان وجيرونا

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. بن ناصر يبصم على تمريرة سحرية في مباراة ميلان وجيرونا
بن ناصر
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بصم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر على تمريرة حاسمة في مباراة فريقه ميلان أمام نادي جيرونا الإسباني في منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وقدّم إسماعيل بن ناصر تمريرة سحرية ورائعة لزميله في الفريق رافاييل لياو الذي سجل هدفا خرافيا.
كما قطع “الدينامو” الكرة لمهاجم جيرونا الاسباني بطريقة جميلة، ما يؤكد عودته القوية إلى المنافسة.

وتعدّ هذه التمريرة هي “الأسيست” الأول لإسماعيل بن ناصر في منافسة رابطة الأبطال هذا الموسم، بعد هيمنته التامة على خط الوسط في الشوط الأول من المباراة المثيرة الجارية الآن بملعب “سان سيرو” بإيطاليا.

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