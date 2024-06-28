بالفيديو.. بن ناصر يتدرب على انفراد حفاظا على لياقته البدنية

يواصل الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، لاعب آسي ميلان، الاستمتاع بعطلته على غرار باقي زملائه، كما ييسعى في الوقت نفسه للحفاظ على لياقته البدنية.

وشر بن ناصر فطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، أظهر من خلال خوضه تدريبات على انفراد.

وظهر نجم الخضر في هذا الفيديو، وهو يقوم ببعض تمارين السرعة، على أحد الشواطئ، أين يقضي اجازته الصيفية.

وأرفق اسماعيل بن ناصر هذا الفيديو، بتعليق قال فيه: “واجبات العطلة”، في اشارة منه لظرورة الحفاظ على لياقته البدنية، قبل مباشرة التحضيرات الصيفية للموسم الجديد مع ناديه آسي ميلان.