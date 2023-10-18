بالفيديو.. بن ناصر يتدرب في الميلانيلو وموعد عودته للميادين يقترب

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، عن عودة لاعبه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى تدريبات الفريق.

ونشر حساب الروسونيري، عبر الأنستغرام، فيديو لعودة نجم الخضر لتدريبات الفريق بالمركز الخاص بالفريق للتدريبات “الميلانيللو“.

وعلق الحساب على الفيديو:”وأخيرا العودة إلى المنزل”، في إشارة على بسعادة النادي بعودة اللاعب للتدريبات.

بعد غياب دام حوالي 5 أشهر بسبب الإصابة التي عانى منها بن ناصر على مستوى الركبة.

وظهر بن ناصر في الفيديو بمعنويات مرتفعة، وخاض حصة تدريبية داخل صالة تقوية العضلات، وركض على إنفراد.

وللإشارة، سبق وأن كشف الصحفي فابريزيو رومانو، أن موعد عودة اللاعب بن ناصر للمنافسات الرسمية سيكون في غضون 15 يوما.