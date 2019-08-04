بالفيديو.. بن ناصر يجلب جميع أفراد أسرته لمقر الميلان!

لفت الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر الأنظار في مقر ناديه الجديد “ميلان”، بجلبه جميع أفراد أسرته الصغيرة، لحضور حفل توقيعه.

وتواجدت والدة اليساري رفقة أبيه وأخته وأخيه، في صورة رائعة تؤكد إرتباطه الشديد بأسرته، رغم تواجده بعيدا عنها غالب الأوقات.

يُشار بأن أفضل لاعب في الكان 2019، وقع منذ دقائق عن الآن بصفة رسمية مع “الروسونيري”، قادما إليه من “إمبولي”.

وكان خريج مدرسة “آرل آفينيون” مُجبرا على الإنتظار قبل ترسيم صفقته، في الأيام الماضية، بسبب إجراءات إدارية عطلت حسم الأمور.