بالفيديو.. بن ناصر يستعرض القميص الجديد للميلان
بقلم كريم تيغرمت
كشفت إدارة آسي ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، القميص الجديد للنادي، والذي سيخوض به رفقاء اسماعيل بن ناصر، بقية الموسم الجاري.
ونشرت إدارة آسي ميلان، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، مقطع فيديو استعرضت فيه القميص الجديد للفريق بالإضافة للبدلة الرياضية.
كما استعان مسؤولو الرسونيري، بنجمهم الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، لاستعراض البدلات الجديدة للفريق.
يذكر أن اسماعيل بن ناصر، جدّد مؤخرا عقده مع ناديه آسي ميلان، إلى غاية صيف 2027، مؤكدا بذلك وفائه للفريق.
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— AC Milan (@acmilan) January 26, 2023
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