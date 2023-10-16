بالفيديو.. بن ناصر يستعرض موهبته الجديدة بعيدا عن كرة القدم

يواصل الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، علاجه من الإصابة التي يعاني منها، للعودة سريعا إلى أجواء المنافسة.

وضمن عملية اعادة التأهيل التي يخضع لها، أبرز بن ناصر، موهبته الجديد بعيدا عن كرة القدم، وبالتحديد في رياضة الملاكمة.

ونشر الدولي الجزائري، ونجم آسي ميلان الإيطالي، مقطع فيديو، خلال تدربه على حلبة الملاكمة، رفقة أحد المدربين.

وأرفق اسماعيل بن ناصر هذا الفيديو، بتغريدة عبر حسابه على “تويتر” قال فيها: “عندما تلتقي كرة القدم بالملاكمة”.