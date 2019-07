بالفيديو.. بن ناصر يصل “كازا ميلان” لتوقيع عقده مع “الروسونيري”

وأمضى بطل إفريقيا رفقة الخضر على عقد يمتد لخمس سنوات كاملة بعد أن أجرى أمس الإثنين الفحص الطبي بعيادة “لامادونينا”.

وسيتوجه بن ناصر بعد ترسيم عقده صوب مسقط رأسه “أرل” لقضاء عطلته على أن يلتحق بالتدريبات في الأيام القليلة القادمة.

وكان “بن ناصر” قد نال جائزة أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا 2019 التي جرت بمصر.

Ecco Ismaël #Bennacer, dopo la firma sul contratto, in partenza per #Arles per ritirare un premio nella sua città natale.

Un rapido saluto ai tifosi e un Forza #Milan appena sussurrato

👇🏻@RadioRossonera #RadioRossoneraMercato pic.twitter.com/ZryiQis8j2

— Simone Cristao (@SimoneCristao) July 23, 2019