بالفيديو.. بن ناصر يصل “كازا ميلان” لتوقيع عقده مع “الروسونيري”

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. بن ناصر يصل “كازا ميلان” لتوقيع عقده مع “الروسونيري” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

حط أمسية اليوم الثلاثاء النجم الدولي الجزائري “إسماعيل بن ناصر” الرحال بكازا ميلان لتوقيع عقده بصفة رسمية.

وأمضى بطل إفريقيا رفقة الخضر على عقد يمتد لخمس سنوات كاملة بعد أن أجرى أمس الإثنين الفحص الطبي بعيادة “لامادونينا”.

وسيتوجه بن ناصر بعد ترسيم عقده صوب مسقط رأسه “أرل” لقضاء عطلته على أن يلتحق بالتدريبات في الأيام القليلة القادمة.

وكان “بن ناصر” قد نال جائزة أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا 2019 التي جرت بمصر.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com