بالفيديو.. بن ناصر يصنع أول تمريرة حاسمة مع الميلان

صنع اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر أول تمريرة حاسمة له مع فريق ميلان الإيطالي الذي إنضم إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وصنع بن ناصر الهدف الأول لفريقه ميلان بعد تمريرة حاسمة لزميله البولوني كرزيستوف بياتيك، قبل أن يضيف الإسباني صامويل كاستييخو الهدف الثاني للميلان في الدقيقة الـ44 من المباراة التي تجمعه بنادي سبال في إطار كأس إيطاليا.