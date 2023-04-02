بالفيديو.. بن ناصر يصنع الحدث في الفوز الكبير لميلان أمام نابولي

تمكن الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر من قيادة رفقائه في ميلان للفوز أمام الغريم نابولي برباعية كاملة مقابل صفر.

وشارك بن ناصر أساسيا في المباراة المثيرة التي تؤكد عودة العملاق الايطالي إلى الواجهة، وسجّل الرباعية كل من لياو بثنائية وهدف دياز إلى جانب هدف الكسيس.

كما ساهم بن ناصر في الهدف الثاني بتمريرة حاسمة إلى زميله دياز.

ومنح الموقع المتخصص “هوسكورد” تنقيط جيّد بـ “الدينامو” بـ 7.1 من 10، وهي الأبرز تقريبا في المباراة.

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