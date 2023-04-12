بالفيديو.. بن ناصر يفتتح باب التسجيل لميلان أمام نابولي بطريقة رائعة
بقلم عزيز طالبي
تمكّن الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر من تسجيل أول هدف لفريق ميلان أمام نابولي في مباراة اليوم في رابطة أبطال أوروبا.
وسجّل إسماعيل بن ناصر هدفه في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول من المباراة التي تجري بملعب “سان سيرو”.
وكان “الدينامو” قد اختتم الهجمة المرتدة للفريق الإيطالي بطريقة جميلة، وبقذفة صاروخية داخل منطقة الجزاء.
الجزائري إسماعيل بن ناصر يفتتح التسجيل لميلان 🔥⚽️🇩🇿#دوري_أبطال_أوروبا #ميلان_نابولي #ميلان pic.twitter.com/w8wHhaGwE2
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2023
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption
رابط دائم : https://nhar.tv/2nSGI