بالفيديو.. بن ناصر يفتتح باب التسجيل لميلان أمام نابولي بطريقة رائعة

تمكّن الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر من تسجيل أول هدف لفريق ميلان أمام نابولي في مباراة اليوم في رابطة أبطال أوروبا.

وسجّل إسماعيل بن ناصر هدفه في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول من المباراة التي تجري بملعب “سان سيرو”.

وكان “الدينامو” قد اختتم الهجمة المرتدة للفريق الإيطالي بطريقة جميلة، وبقذفة صاروخية داخل منطقة الجزاء.

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