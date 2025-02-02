بالفيديو.. بن ناصر يقدم شوطا مثاليا في داربي ميلان وانتر

شارك الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، في الهدف الأول الذي سجله ناديه ميلان في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول في الداربي الإيطالي، ليؤكد عودته القوية إلى المنافسة.

وشارك بن ناصر تسجيل الهدف الأول، بطريقة الخاصة عندما قدم تمريرة مفتاحية لزميله رافاييل لياو، الذي قدمها للهولندي تيجاني رايندرز في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

كما قدم “الدينامو” شوط قوي، له رغم عودته المبكرة من الإصابة التي أبعدته عن الميادين لمدة طويلة، قبل أن يستبدل من قبل مدرب كونسيساو، لخيارات فنية، و منح متوسط ميدان الخضر راحة أكبر.

ومنح بن ناصر منصبه، لصالح اللاعب الشاب الإسباني خيمينيز، في داربي الغضب الذي يجري بملعب بملعب “سان سيرو” ضمن مباريات الجولة الـ 23 من “الكالتشيو”.

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