بالفيديو.. بن ناصر يقوم بلفتة انسانية اتجاه مشجّع انتر “مكفوف”

قام الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر بلفتة انسانية اتجاه مشجّع إنتر ميلان من فئة “المكفوفين” بعد داربي الغضب الذي جرى أمس بـ “سان سيرو”.

و نقل موقع “يلا كورة” عبر الصفحة الرسمية على “تويتر” لفتة بن ناصر اتجاه مشجّع “انتريستا”. عندما وعده بارسال قميص له إلى منزله.

وكان المشجّع المكفوف قد طلب من متوسط ميدان الخضر قميصه بعد المباراة، فردّ عليه بن ناصر أنه لم يحمله.

كما طالب ذات المشجّع من “الدينامو” بتحية متابعيه عن منصة “التيك توك”.

و يواصل بن ناصر خرجاته الإنسانية و حتى الرياضية القوية بعد تألقه الملفت للإنتباه في داربي مدينة ميلان.

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