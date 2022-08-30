بالفيديو.. بن ناصر يواصل الإبهار بفنياته رفقة ميلان

قاد الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر فريقه ميلان لتحقيق تعادلا سلبيا أمام ساسولو، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الكالتشيو.

وعرفت المباراة تألق “الدينامو” طيلة المباراة، وإبراز فنياته الكبيرة خاصة في لقطة مراواغته للاعب ساسولو بيراردي بطريقة جميلة جدا.

كما شهدت المباراة دخول اللاعب الفرانكوجزائري ياسين عدلي في الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني.

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