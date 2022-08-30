بالفيديو.. بن ناصر يواصل الإبهار بفنياته رفقة ميلان
بقلم عزيز طالبي
قاد الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر فريقه ميلان لتحقيق تعادلا سلبيا أمام ساسولو، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الكالتشيو.
وعرفت المباراة تألق “الدينامو” طيلة المباراة، وإبراز فنياته الكبيرة خاصة في لقطة مراواغته للاعب ساسولو بيراردي بطريقة جميلة جدا.
كما شهدت المباراة دخول اللاعب الفرانكوجزائري ياسين عدلي في الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني.
مهارة رائعة من إسماعيل بن ناصر أمام بيراردي منذ قليل في مباراة ميلان أمام ساسولو 😎🔥pic.twitter.com/VCglcA3V7y
— Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) August 30, 2022
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