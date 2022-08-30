إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. بن ناصر يواصل الإبهار بفنياته رفقة ميلان

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. بن ناصر يواصل الإبهار بفنياته رفقة ميلان
بن ناصر
  • 23
  • 0

قاد الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر فريقه ميلان لتحقيق تعادلا سلبيا أمام ساسولو، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الكالتشيو.
وعرفت المباراة تألق “الدينامو” طيلة المباراة، وإبراز فنياته الكبيرة خاصة في لقطة مراواغته للاعب ساسولو بيراردي بطريقة جميلة جدا.
كما شهدت المباراة دخول اللاعب الفرانكوجزائري ياسين عدلي في الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]

رابط دائم : https://nhar.tv/0tNsf
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر